Acidente de ônibus deixa 16 feridos em Sergipe

Um acidente envolvendo um ônibus com 49 passageiros ocorreu na cidade de Poço Redondo, interior de Sergipe, após o veículo sair de São Paulo. O tombamento aconteceu durante a manhã, resultando em 16 feridos, todos levados a hospitais da região sem gravidade. A polícia investiga as causas do acidente, contando com o apoio de um helicóptero no atendimento às vítimas.



