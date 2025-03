Acidente entre carro e moto em São Paulo deixa vítima em coma por 13 dias

Cristiano Izaias, de 23 anos, voltava do trabalho de moto, em São Paulo, quando uma motorista atravessou o cruzamento e bateu o carro de frente com ele. Ele foi arremessado e só parou em uma placa. O motociclista foi internado em estado grave com fraturas na costela e perdeu os dentes. Cristiano passou 13 dias em coma. O Balanço Geral conversou com ele. Acompanhe!



