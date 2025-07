Açougueiro faz a própria filha e namorado da sobrinha reféns durante sequestro em São Paulo

Um açougueiro fez a própria filha, de apenas 4 anos, e o namorado da sobrinha reféns em um sequestro em Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Gilvan teria chegado em casa alterado e discutiu com a mulher, quebrando objetos e fazendo ameaças com uma faca. Ele teria começado a consumir drogas após não aceitar o pedido de divórcio. Em seguida, Gilvan trancou a filha e o namorado da sobrinha em um quarto. Depois de quase quatro horas de negociação, e após o jovem ter avisado a polícia que Gilvan estava se cortando, os reféns foram liberados. O sequestrador saiu em uma maca com ferimentos no peito e foi levado ao hospital.



