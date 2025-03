Adolescente causa acidente ao entrar no carro da mãe para ligar o ar-condicionado

Em Sorriso, Mato Grosso, Ana Clara Pimentel, de 17 anos, tentou ligar o ar-condicionado do carro durante um dia de calor intenso. Sem experiência, ela confundiu os pedais e colidiu com a parede de sua casa. A reforma da parede custou R$ 400, e ainda são esperadas despesas adicionais para consertar o carro. A mãe de Ana Clara registrou o incidente com bom humor e decidiu não punir a filha, mas planeja matriculá-la em uma autoescola.



