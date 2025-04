Adolescente de 14 anos é agredida por família de colega de classe após desentendimento

Uma adolescente de 14 anos foi agredida pela família de uma colega de classe em Ibiúna, no interior de São Paulo. Dias antes, ela se desentendeu com uma outra menina na escola, mas tudo parecia estar resolvido. Na saída da escola, a menina foi agredida por três pessoas: mãe e duas filhas. Porém, nenhuma delas estava envolvida no desentendimento dias atrás. Segundo informações, a agressora tomou as dores da outra menina, porque a envolvida é amiga da filha dela. A adolescente foi atacada com um estilete e um soco-inglês.



