Adolescente de 14 anos morre após injetar mistura de água com pedaços de borboleta na perna

Davi Nunes Moreira, um adolescente de 14 anos, faleceu após injetar uma mistura de água com partes de uma borboleta em sua perna. Ainda não se sabe a razão dele ter feito isso, mas existe a suspeita de que ele tenha participado de um desafio na internet. Inicialmente hospitalizado em Planalto (BA) devido a machucados na perna e vômitos, Davi foi transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o laudo cadavérico para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!