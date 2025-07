Adolescente de 15 anos é morta em assalto após não lembrar senha do celular

Uma adolescente de 15 anos morreu em um assalto em Hortolândia (SP) após não lembrar a senha do seu celular. Gyovanna e uma amiga estavam voltando de uma adega por volta das 23h quando foram abordadas por um motociclista. Armado, ele exigiu os celulares das jovens e as senhas. Gyovanna ficou nervosa e errou a combinação três vezes. Segundo a amiga, o criminoso teria dito que, se ela errasse mais uma vez, ele a mataria. O homem atirou duas vezes em direção a garota, que caiu na calçada. Gyovanna foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil de Hortolândia está analisando as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o suspeito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!