Em Frei Miguelinho (PE) um adolescente de 17 anos é o principal suspeito do assassinato do enteado, José Felipe, conhecido como Zezinho, de 7 anos. O menino desapareceu enquanto brincava e foi encontrado morto na zona rural, vítima de pedradas. Testemunhas disseram que o padrasto desviou as buscas do local onde o corpo estava.