Adolescente morta em Ibiúna (SP) completaria 14 anos nesta quarta (9); família ainda cobra respostas

Karen, garota que foi morta há um ano em Ibiúna (SP), completaria 14 anos de idade nesta quarta-feira (9). A família ainda não sabe o que aconteceu com a adolescente e cobra respostas à polícia. Karen desapareceu no dia 11 de julho de 2024. Ela ia para a casa do avô, a 100 metros de distância, mas nunca chegou lá. A mãe da menina, Jéssica Godinho, estranhou que ela não voltou para casa e começou a procurá-la. As buscas duraram 48 horas, até que o corpo de Karen foi encontrado em uma área de mata da cidade, a cerca de 10 quilômetros de distância da casa da família. A garota estava sem roupas e com marcas de violência. De acordo com a polícia, ela teria sido vítima de abuso sexual, mas o suspeito ainda não foi identificado.



