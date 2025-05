Adolescente que montou sua própria barbearia vai até o Balanço Geral para cortar cabelo de Passaia

Quando tinha 13 anos, Wendel Dantas de Oliveira achou uma máquina de cortar o cabelo no armário da mãe. Ele logo aprendeu a utilizar o aparelho e começou a cortar o próprio cabelo. Depois, passou a atender os amigos, que trouxeram outros clientes. A fama do garoto foi crescendo e hoje, com apenas 15 anos, ele montou a própria barbearia na garagem de sua casa. Nesta sexta-feira (30), ele foi ao estúdio do Balanço Geral para cortar o cabelo do apresentador Eleandro Passaia. Confira!



