Adolescente sobrevive a queda de 73 metros e inspira com recuperação surpreendente

Cody, um adolescente de 13 anos, sobreviveu a uma queda de 73 metros enquanto andava de skate no Missouri. Desaparecido por quase 80 horas, ele foi encontrado com ferimentos graves, desidratação e múltiplos machucados.

Resgatado, Cody foi diagnosticado com pneumonia e hemorragia cerebral e passou 11 dias em coma induzido. Determinado a se recuperar, ele participou ativamente de seu tratamento ao ponto de escalar a parede do hospital quatro vezes.

Agora em casa, Cody lida com o processo de reabilitação para as lesões cerebrais e nas pernas. Mesmo assim, ele mantém o comprometimento com o futuro, inspirando todos com sua força de vontade.

