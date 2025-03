Advogado da família de Vitória diz que defesa de Maicol busca brechas legais para evitar condenação

A defesa de Maicol prepara um pedido de relaxamento de prisão, alegando que ele foi submetido a tortura psicológica que resultou na confissão do assassinato. O suspeito foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP), onde passará por triagem antes de possível isolamento permanente. A acusação se baseia em fotos no celular e vestígios de sangue encontrados em sua residência. Fábio Costa, advogado da família da vítima, questiona a confissão e acredita que a defesa está buscando brechas legais para evitar a condenação.



