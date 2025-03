Aeromoça dança dentro de avião, posta gravação nas redes socias e é demitida por justa causa

Uma comissária de voo foi demitida depois de se gravar dançando e publicar nas redes sociais. Nelle Diala disse que resolveu dançar para relaxar, antes do embarque dos passageiros. O vídeo acabou viralizando, porém, a empresa considerou essa uma violação da política de redes sociais da companhia. Ela, que estava há apenas seis meses no cargo, acabou sendo demitida por justa causa. A dancinha de Nelle dividiu opiniões nas redes sociais: alguns disseram que sua atitude foi antiprofissional, enquanto outros acham que a aeromoça só queria descontrair o ambiente.



