Alianças feitas de moedas antigas se tornam nova febre em rua do centro de SP

As alianças feitas com moedas antigas têm sido amplamente comercializadas na rua do Ouro como alternativa mais barata às alianças de ouro. O evento coincide com a taxa de assaltos de alianças de ouro que têm ocorrido no país neste ano. Em comparação com o mesmo período em 2024, os roubos de anéis e alianças de ouro subiram 54,8% entre janeiro e fevereiro de 2025. Os dois fatores têm uma mesma motivação por trás: o preço do grama do ouro, que subiu de R$ 390 para R$ 600 no período de um ano. As alianças feitas de moedas antigas, que podem ter um brilho parecido com as de ouro quando polidas, podem custar cerca de dez vezes menos do que as tradicionais.



