Aluno é internado em estado grave após comer pão com droga sintética na escola, em São Paulo

Um aluno foi internado em estado grave depois de comer um pão com uma droga sintética na EMEF Presidente Epitácio Pessoa, na zona leste de São Paulo. O quadro clínico envolve um problema grave no coração, com risco de morte. O menino de 12 anos começou a convulsionar ainda na escola e recebeu atendimento de emergência. O laudo médico apontou a ingestão do canabinóide sintético 'K2', uma droga cerca de 100 vezes mais potente do que a maconha comum. A família procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!