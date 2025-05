Amigas são notificadas sobre dívida superior a R$ 50 mil feita por talões de cheques em branco

Duas amigas foram notificadas sobre uma dívida superior a R$ 50 mil feita nos nomes delas por meio de talões de cheque. No entanto, Nathália e Rafaela dizem que não usaram os talões e, portanto, não fizeram esta dívida. Elas foram notificadas por uma empresa que negocia dívidas bancárias diretamente com os clientes. Chegaram ainda a ser ameaçadas de terem os seus nomes sujos em um processo extrajudicial, com direito ao congelamento das contas bancárias. As dívidas já têm mais de cinco anos e, por isso, foram prescritas. O banco vende estas dívidas a instituições que estejam dispostas a cobrá-las dos clientes. No entanto, elas não podem fazer ameaças extrajudiciais. Por isso, as duas amigas disseram que vão processar a entidade.



