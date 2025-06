Amigos recuperam celular após perseguirem ladrão que assaltou pedestre

Luís e Bruno, dois amigos, testemunharam um assalto na Bela Vista, em São Paulo. Um ciclista roubou o celular de um pedestre, e toda a ação foi registrada por uma câmera acoplada ao capacete de Luís. Decididos a ajudar, os dois perseguiram o ladrão de moto pelas ruas do bairro. Durante a perseguição, o ciclista caiu, mas a situação se complicou quando populares confundiram os amigos com o assaltante. Apesar da confusão, o celular foi recuperado. A polícia foi acionada, mas o criminoso não foi preso.



