Após 39 sorteios sem ganhador, prêmio da loteria americana chega a quase R$ 6 bilhões

A loteria norte-americana Powerball atingiu um prêmio acumulado de 1,1 bilhão de dólares, o que equivale a cerca de R$ 6 bilhões. O valor impressionante foi alcançado após 39 sorteios consecutivos sem vencedores desde maio.





O acúmulo histórico atraiu milhões de apostadores nos Estados Unidos e também no Brasil, onde é possível participar da loteria pela internet. O feriado do Dia do Trabalho nos EUA coincidiu com o fim das férias de verão, criando o cenário ideal para a corrida por bilhetes. Muitos aproveitaram o tempo livre para tentar a sorte.





Entre eles está Duran Hargest, que gastou aproximadamente R$ 45 em quatro bilhetes, na esperança de transformar sua vida com esse montante bilionário. Há quem planeje comprar casas, carros, fazer viagens luxuosas ou até investir em causas sociais, caso o grande prêmio se torne realidade.





O fascínio por essa fortuna ultrapassa as fronteiras americanas. Brasileiros também podem apostar online, pagando cerca de R$ 11 por bilhete. No entanto, a probabilidade de acertar os seis números é extremamente baixa: apenas uma em 292 milhões. Mesmo assim, para muitos, o que vale é a emoção da possibilidade. Sonhar ainda é gratuito.



