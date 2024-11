Após temporal de sexta (11), árvore cai e derruba muro de escola na Grande São Paulo

Os impactos do temporal da última sexta (11) ainda são visíveis em vários lugares da Grande São Paulo. Em Taboão da Serra, uma enorme árvore caiu e derrubou o muro de uma escola. O local já tem energia e as aulas acontecem normalmente. Porém, moradores de uma rua próxima permanecem sem energia elétrica e chegaram até mesmo a fechar a via em protesto.