Aposentada desaparecida pagou diária em hotel e foi vista em mercado de São Paulo

Elizabeth Gavira, bancária aposentada de 65 anos, desapareceu há sete dias após ir a uma padaria em Santo André (SP). Ela foi vista nas câmeras de segurança bebendo água e utilizando o celular do lado de fora do estabelecimento. A sobrinha, Gisele, registrou um boletim de ocorrência e descobriu que Elizabeth passou uma noite em um hotel em Guarulhos, a 40 km de sua casa. A última movimentação financeira foi para pagar a diária do hotel. Dias depois, uma amiga a viu em um mercado no Jaçanã pedindo ajuda, sem celular e com cartões bloqueados. Ela também não retirou um carro recém-comprado, o que aumenta a preocupação.



