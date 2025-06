Apresentadora de TV e marido são acusados de liderar esquema bilionário de fraude

A jornalista norte americana Stephanie Hockridge, de 42 anos, e seu marido Nathan Reis foram acusados de chefiar um esquema bilionário de fraude. Durante a pandemia de Covid-19, o casal abriu uma empresa para ajudar funcionários que estivessem com problemas financeiros, oferecendo empréstimos. Segundo o Congresso americano, a empresa conseguiu mais de R$ 70 bilhões em empréstimos e embolsou até R$ 2 bilhões, sem gastar praticamente nada em prevenção de fraude. O casal cobrava taxas ilegais e fechava acordos de propina com bancos, recebendo porcentagens dos empréstimos que foram financiados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!