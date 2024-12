Assaltos frequentes em cruzamento provocam medo em moradores de Santo André (SP)

Criminosos estão tirando o sossego dos moradores de Santo André, no ABC paulista. Sem se importar com as câmeras, os bandidos agem livremente na região que já ficou conhecida como ‘cruzamento do crime’. Em um dos assaltos, um suspeito conseguiu arrombar e roubar um carro. Já em outro registro, criminosos chegarem até mesmo a tentar colocar uma bicicleta dentro de um carro roubado. Quem mora na região se sente refém do medo, enquanto os criminosos estão a solta.