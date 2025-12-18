Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (18)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Veja no quadro A Hora da Venenosa desta quinta (18): Simone e Simaria vão passar as festas de fim de ano juntas após quatro anos. E ainda: após Isis Valverde, Marcos Pitombo revela que sofre perseguição e ameaças de stalker.
Últimas
Perseguidor de Isis Valverde há 20 anos vira réu por dois crimes; entenda o caso
Cristiano Kellermann conseguiu entrar em condomínio da atriz no RJ usando o nome dela, mas, logo depois, foi preso
Saiba como serão as festas de fim de ano de Ana Castela, Zé Felipe e Virginia Fonseca
Empresária ficará com os filhos no réveillon, enquanto o cantor cuidará de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo durante o Natal
Após Isis Valverde, Marcos Pitombo revela que sofre perseguição e ameaças de stalker
Ator disse que tem mais de 300 prints de conversas e vai incluir no processo movido contra o homem
Simone e Simaria vão passar as festas de fim de ano juntas após quatro anos
Superada a briga, que resultou na separação da dupla, as irmãs estão curtindo viagem pelos EUA
Mulher de 52 anos com problemas renais está desaparecida em São Paulo
Na segunda (15), Rosileide saiu de casa para realizar exames médicos, mandou mensagem para o marido dizendo que estava passando mal e não foi mais vista
Homem de 61 anos é procurado por abusar das netas da esposa
A nora de Adailton contou que que o homem tentava entrar no banheiro com as crianças e que ficava olhando elas dormirem
Corretor de imóveis ganha dois carros em sorteios diferentes da empresa
Totalizando os dois veículos, o prêmio foi de cerca de R$ 320 mil
Pai reencontra filha após 43 anos e mãe é presa por sequestro nos EUA
O caso começou em 1983 quando Débora Newton desapareceu com a filha Michelle durante uma mudança planejada para a Geórgia
Polícia faz operação para encontrar suspeito de matar PM de folga em São Paulo
Leonardo Alves foi morto a tiros da própria arma depois se envolver em uma briga
Obra de Tarsila do Amaral avaliada em R$ 250 milhões é flagrada no chão da mansão de banqueiro
O quadro pertence à Geneviève Boghici e está em uma disputa judicial que impede sua comercialização
Ladrões burlam tecnologia de chave por aproximação e furtam carro com facilidade
Veículo de última geração foi furtado na zona norte de SP apesar do sistema antifurto
Empresário encontra pendrive com imagens de guardas agredindo morador de rua em São Paulo
As gravações foram feitas por câmeras corporais e exibem os guardas utilizando socos e choques elétricos contra a vítima
Empresário morre em acidente durante treinamento em clube de tiro
Marcelo Tokuda foi baleado por Samir Almeida no bairro do Mandaqui, em SP
‘Ele anulava minha essência’, diz dentista agredida e mantida em cárcere pelo ex-namorado no Paraná
Kauany só podia sair de casa para trabalhar e passou a ser monitorada e perseguida 24 horas por dia por Renan; ele foi preso