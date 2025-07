Ataques a ônibus se intensificam em São Paulo e já somam 769 casos

O número de ataques a ônibus em São Paulo continua a crescer, com mais de 50 ocorrências registradas em um único dia. Desde o início da série de ataques, 769 veículos foram alvos de objetos como pedras e bolinhas de gude. Um caso recente no bairro do Morumbi feriu uma criança de 10 anos com estilhaços, após um golpe com bolinha de gude. Apesar do aumento da presença policial e das investigações sobre desafios online entre jovens e rixas entre empresas de transporte, a sensação de insegurança permanece entre os passageiros.



