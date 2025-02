Atirador invade campeonato de futebol amador e mata homem na frente da namorada

Um atirador invadiu um campeonato de futebol amador no Paraná e matou Michael a tiros. Ele estava com a namorada e portava uma arma. Após o crime, a família descobriu que a vítima nunca foi policial penal como afirmava. O disparo atingiu a nuca de Michael, que morreu no local. O atirador roubou a arma da vítima antes de fugir em um carro vermelho. A polícia investiga o caso sem suspeitos ou motivações claras até o momento. Testemunhas relataram que não houve confusão ou discussão antes do disparo.