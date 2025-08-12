Logo R7.com
Atirador invade estúdio de tatuagem, mata cliente e foge na Grande SP

O atirador, usando blusa escura e capacete, não falou nada durante o ataque, o que levanta suspeitas sobre a motivação do crime.

Balanço Geral|Do R7

Um homem entrou em um estúdio de tatuagem na Grande São Paulo e disparou quatro tiros contra duas pessoas. O tatuador Marcos Henrique Gama foi atingido, mas sobreviveu. Seu primo, Gabriel Matos Santana, morreu no local. O atirador, usando blusa escura e capacete, não falou nada durante o ataque, o que levanta suspeitas sobre a motivação do crime. As autoridades estão investigando a rota de fuga e a possível ajuda de cúmplices. A polícia aguarda a recuperação de Marcos para obter mais detalhes.

