Ator Malvino Salvador e esposa divulgam técnicas de defesa pessoal após caso de agressão em elevador

O ator Malvino Salvador e a esposa dele, a lutadora Kyra Gracie, se sensibilizaram com o caso da moça que foi agredida pelo namorado dentro do elevador e divulgaram, na internet, técnicas de defesa pessoal. O casal conversou, com exclusividade, com o Balanço Geral para explicar as dicas. Igor, de 29 anos, que apareceu no vídeo dando 61 socos na namorada, alegou que está sendo ameaçado na penitenciária onde está preso e quer uma cela especial, um pedido que já foi negado uma vez. Nesta sexta-feira (1º), a vítima passa por uma cirurgia de reconstrução da face.



