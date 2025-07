Avião de pequeno porte cai em área rural em São José do Rio Preto (SP) e deixa dois mortos

Um avião de pequeno porte caiu na estrada municipal José Domingues Neto, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (1º). A bordo da aeronave, estavam um professor e um aluno de aviação. Os dois morreram. O avião foi fabricado em 1943 e é de propriedade do Aeroclube de São José do Rio Preto. A aeronave estava em condições normais para voos privados.



