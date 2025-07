Avião sofre pane e faz pouso forçado próximo à rodovia em Jundiaí (SP)

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado próximo a uma rodovia em Jundiaí (SP) após uma pane no motor. O piloto, único ocupante da aeronave, percebeu a falha e chegou a acionar a torre de Jundiaí, mas não conseguiu alcançar o Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro. O avião acabou pousando de ponta cabeça em uma propriedade particular. O piloto sofreu apenas escoriações leves e recebeu atendimento médico. Autoridades estão no local para auxiliar na remoção da aeronave.



