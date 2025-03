Balança Povão: Buracos na rua dificultam a vida de moradores do Tremembé, na zona norte de SP

Uma rua esburacada no Tremembé, na zona norte de São Paulo , tem atrapalhado a vida dos moradores locais. Ana Clara, uma menina de 10 anos, enviou um vídeo ao Balanço Geral pedindo ajuda sobre a situação. As crianças têm que descer a rua a pé para conseguirem embarcar na van escolar para assistir às aulas. Além disso, as péssimas condições da via já causaram acidentes de veículos e quedas de pedestres, que se machucam na sua própria rua. O problema dura cerca de dez anos. Por meio de nota, a prefeitura disse que vai visitar a via e pensar em melhorias.



