Balança Povão: Escorpiões infestam avenida e invadem casas de moradores da zona norte de São Paulo

O quadro Balança Povão desta quarta-feira (30) mostrou um sério problema que assola os moradores do entorno da avenida Miguel de Castro, em Pirituba, zona norte de São Paulo. Uma infestação de escorpiões venenosos acomete a região. Os animais invadem as casas e se escondem em meio a roupas, tecidos e até se camuflam no chão, onde uma simples pisada não intencional pode ser fatal. Segundo especialistas, as chances de idosos e crianças irem a óbito são maiores por causa da peçonha, que age causando um descompasso no sistema nervoso.



