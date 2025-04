Balança Povão: Motoristas param carros na calçada e impedem o fluxo de pedestres

Motoristas têm estacionado seus carros em cima da calçada e, assim, atrapalhado o fluxo de pedestres na avenida dos Ourives, uma importante via de Sacomã, na zona sul de São Paulo. Há algum tempo, moradores relataram o mesmo problema ao Balanço Geral e a denúncia fez com que a prefeitura instalasse guard-rails na calçada. Os carros agora foram para outro trecho, que não tem as muretas de proteção, na mesma avenida. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) emitiu uma nota afirmando que, nos últimos seis meses, mais de 1.200 carros já foram multados, mas o problema ainda não foi resolvido.



