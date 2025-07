Balança Povão: Ponto de coleta de entrega por aplicativo atrapalha fluxo de moradores de condomínio

Um ponto de coleta de entrega por aplicativo na região da Lapa, na zona oeste de São Paulo, tem atrapalhado o fluxo de uma via que dá acesso a um condomínio. O centro de distribuição de mercadorias fica em uma rua sem saída e os motociclistas, que vão até ele para retirar produtos para entrega, se aglomeram na rua, na frente do estabelecimento, único local onde podem esperar. Os moradores já tentaram conversar com os responsáveis pelo galpão e chegaram a acionar a CET, mas nenhuma medida resolveu o problema.



