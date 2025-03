Balanço Geral entra no suposto cativeiro em que Vitória foi mantida por dois dias

A polícia já terminou a perícia na casa que pode ter sido usada como cativeiro de Vitória, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP). A casa estava vazia, sem móveis, e Maicol dos Santos, o único suspeito preso, havia deixado o imóvel pouco antes do desaparecimento de Vitória. O suposto cativeiro fica a 2 km da casa da família da jovem e a perícia já foi feita no local; os materiais seguem em análise. Além de Maicol, Gustavo Vinicius, ex-ficante de Vitoria, e Daniel Lucas, amigo da família e dono do carro onde foram encontrados fios de cabelo feminino após perícia, são considerados suspeitos de envolvimento no crime.



