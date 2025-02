Balanço Geral leva dubladora Fabyzinha para se apresentar no Viaduto do Chá, em São Paulo

Fabyzinha é uma dubladora que está abalando a internet no Brasil e no mundo. O repertório dela tem sucessos em inglês, francês e até árabe. O palco dela é o quartinho de casa, que fica no norte do Brasil. O Balanço Geral foi buscar a Fabyzinha em Tocantins para se apresentar em um dos pontos turísticos mais importantes de São Paulo: o Viaduto do Chá, no centro da capital paulista. A nova dubladora ainda teve que participar de um desafio e ganhou uma surpresa. Confira!



