Baleia ameaçada de extinção é encontrada morta no rio da Prata, na Argentina

Uma baleia de 6 metros foi encontrada morta no rio da Prata, em Buenos Aires. Este é o segundo caso registrado na região em menos de uma semana. Acredita-se que o animal tenha se perdido durante a migração para águas mais quentes. Cientistas investigarão as causas da morte e a razão pela qual a baleia estava nessa área com baixa salinidade. O corpo foi rebocado após ser avistado por pescadores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!