Bancas de jornais resistem à era digital e conservam clientes fiéis em São Paulo

Em São Paulo , uma banca de jornais tradicional se destaca por manter viva a tradição de venda de impressos. Mário, que trabalha no local há mais de 30 anos, atende diariamente clientes fiéis que preferem jornais impressos, revistas e quadrinhos. Os álbuns de figurinhas também são populares entre os frequentadores. Além disso, a banca oferece mapas impressos e produtos para emergências, como guarda-chuvas. A prática da leitura é incentivada com palavras cruzadas e caça-palavras. A comunidade japonesa local é um público regular, especialmente pela disponibilidade de jornais em japonês. O narrador da reportagem compartilha sua experiência pessoal ao relembrar seu primeiro emprego em uma banca de jornais, destacando a importância dessas tradições na era digital.



