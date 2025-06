Bandidos fazem arrastão em São Paulo e roubam até pão de queijo de criança

Dois criminosos realizaram um arrastão em São Paulo , abordando um homem em frente a uma casa. Em seguida, mais dois assaltantes chegaram em uma motocicleta. Durante o crime, eles dispararam contra o motorista de um carro de aplicativo. O passageiro do carro entregou sua mochila, enquanto os ladrões retiravam o motorista do veículo. Os criminosos também assaltaram adolescentes que iam para a escola, levando celulares, mochilas e até o lanche das crianças. A polícia rastreou um dos celulares roubados até a zona sul da cidade, onde prendeu os suspeitos e recuperou diversos objetos furtados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!