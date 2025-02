Barbeiro é assassinado com 11 tiros dentro de salão de beleza onde trabalhava

Um barbeiro foi morto com 11 tiros dentro do salão de beleza onde trabalhava. Lucas Eduardo da Silva, de 32 anos, chegou a ser levado para uma UPA em Campinas (SP), mas não resistiu. Segundo o boletim de ocorrência, Homens armados e desconhecidos entraram no estabelecimento e atiraram diversas vezes contra Lucas. A Polícia Civil de Campinas trata o caso como homicídio, mas enfrenta dificuldades nas investigações, pois o local do crime não foi preservado.