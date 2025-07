Barulho e confusão o dia todo: moradores da zona norte de São Paulo denunciam bar no local

Moradores do bairro Santana, na zona norte de São Paulo, têm denunciado um bar que promove confusão, gritaria e barulho o dia todo no local. O estabelecimento, que antes funcionava em horário delimitado, passou a oferecer diversos serviços, alguns dos quais ilícitos, segundo os moradores, durante todo o dia. Em um dos últimos casos de confusão, um homem foi brutalmente agredido no local e precisou ser levado ao hospital. Moradores gravaram o início da discussão e o homem no chão, em um momento posterior. A polícia vai ao local constantemente, mas o problema não é resolvido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!