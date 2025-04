‘Brasileirês’: entenda a diversidade linguística que abrange o nosso povo, de Norte a Sul

O Balanço Geral falou com pessoas de várias regiões do Brasil para tentar entender um pouco melhor o ‘brasileirês’. É expresso no nosso povo uma ampla diversidade linguística, de Norte a Sul, com diferentes sotaques e expressões características de cada região do país. De ‘piá’ a ‘guri’, passando por gírias e dialetos regionais, a grande questão é se o brasileiro realmente se entende. Veja na reportagem.



