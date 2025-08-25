Brasileiro descobre que vizinho era espião profissional nos Estados Unidos

Rodrigo Lopes, um fotógrafo brasileiro que mora em New Jersey, nos Estados Unidos, se surpreendeu ao descobrir que seu vizinho era um espião profissional da CIA. A amizade entre os dois começou em um dia de neve, quando Rodrigo se ofereceu para ajudar Willian, que preferia ser chamado de Bill, a limpar a frente da sua casa. A residência do homem possuía diversas câmeras e gravadores profissionais, o que assustou Rodrigo. Quando o fotógrafo tentava entrar no âmbito pessoal de Bill, ele se esquivava. Um dia, Rodrigo descobriu o passado secreto de seu vizinho ao ver um quadro no qual a CIA o agradecia aos mais de 30 anos de serviço. O americano morreu de leucemia há alguns anos, mas deixou um grande presente de agradecimento ao brasileiro: todos os seus equipamentos de filmagem.



