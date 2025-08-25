Logo R7.com
Brasileiro descobre que vizinho era espião profissional nos Estados Unidos

Após falecer, o americano deixou todos seus equipamentos profissionais de presente ao brasileiro

Balanço Geral|Do R7

Rodrigo Lopes, um fotógrafo brasileiro que mora em New Jersey, nos Estados Unidos, se surpreendeu ao descobrir que seu vizinho era um espião profissional da CIA. A amizade entre os dois começou em um dia de neve, quando Rodrigo se ofereceu para ajudar Willian, que preferia ser chamado de Bill, a limpar a frente da sua casa. A residência do homem possuía diversas câmeras e gravadores profissionais, o que assustou Rodrigo. Quando o fotógrafo tentava entrar no âmbito pessoal de Bill, ele se esquivava. Um dia, Rodrigo descobriu o passado secreto de seu vizinho ao ver um quadro no qual a CIA o agradecia aos mais de 30 anos de serviço. O americano morreu de leucemia há alguns anos, mas deixou um grande presente de agradecimento ao brasileiro: todos os seus equipamentos de filmagem.

