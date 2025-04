Brasileiro é morto a facadas na Espanha após meses de ameaças

Gabriel, um brasileiro de 32 anos que trabalhava como segurança em uma boate na cidade de Granada, na Espanha, foi brutalmente assassinado após tentar encerrar uma sequência de ameaças. O crime aconteceu após ele marcar um encontro com Fernando, conhecido como “El Vapor”, homem que havia sido expulso da casa noturna meses antes por conta de uma briga. Irritado, Fernando passou a perseguir e ameaçar Gabriel por cinco meses. No dia do encontro, Fernando levou uma faca e desferiu 14 golpes no segurança, que não resistiu. O agressor permaneceu no local até a chegada do socorro. A morte de Gabriel gerou revolta e protestos na cidade espanhola.



