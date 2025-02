Briga entre vizinhos termina em morte na zona oeste do Rio de Janeiro

Jonatas dos Santos, de 30 anos, foi espancado por uma família de vizinhos por desavenças que começaram há mais de um ano, na zona oeste do Rio de Janeiro. Jonatas, a esposa e a filha, de 5 anos, haviam se mudado de Acari, na zona norte da cidade, para um condomínio em Cosmos, na zona oeste. Eles estavam prestes a se mudar novamente quando a família dos vizinhos com que tinham desavenças armou uma emboscada para Jonatas na rua e o espancou. Ele foi agredido até a morte e sua filha viu toda a confusão da janela. Duas mulheres foram presas e dois suspeitos são procurados.



