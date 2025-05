Briga na porta de escola termina com adolescentes hospitalizados em SP

Uma briga envolvendo adolescentes na frente da escola estadual Tarsila do Amaral, em Osasco (SP), terminou com três feridos. Eles foram levados ao hospital, e a polícia está investigando o caso. Imagens do incidente estão sendo analisadas para identificar os envolvidos. Apenas um dos jovens é atualmente aluno da escola; os outros dois não têm vínculo com a instituição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!