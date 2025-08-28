Britânica condenada à morte na Indonésia por tráfico de drogas pede para execução ser antecipada

Lindsay Sandiford, uma britânica de 69 anos e mãe de dois filhos, está no corredor da morte na Indonésia após ser condenada por tráfico internacional de cocaína. A prisão ocorreu em Bali quando ela foi flagrada com a droga avaliada em cerca de R$ 10 milhões. Desde então, Lindsay cumpre pena sob uma das legislações antidrogas mais severas do mundo.

Antes dos eventos que mudaram sua vida drasticamente, Lindsay vivia confortavelmente na Inglaterra. Após o fim do casamento há treze anos, ela decidiu deixar o país e passou a residir temporariamente na Índia e Tailândia antes de se estabelecer em Bali, na Indonésia. Foi lá que seu envolvimento com traficantes internacionais resultou na prisão.

Durante as investigações, Lindsay confessou ter sido contratada para transportar cocaína por um casal britânico residente em Bali: Julián Ponder e Raquel Dougal. Embora Raquel tenha recebido apenas um ano por não denunciar o crime e Julián tenha cumprido seis anos por posse após recorrer da acusação mais grave, Lindsay não conseguiu evitar a sentença máxima.

A legislação indonésia é inflexível quanto ao tráfico de drogas, aplicando penas rigorosas independentemente da nacionalidade, como demonstrado nos casos dos brasileiros Rodrigo Gularte e Marco Cardoso, também executados por tráfico.

Atualmente detida há doze anos, Lindsay ocupa-se fazendo tricô na prisão, onde também ensina costura. Recentemente, ela expressou publicamente o desejo de ter sua execução adiantada, alegando não aguentar mais a longa espera pela sentença.

