Brooke Shields lança livro onde faz revelações surpreendentes sobre a vida em Hollywood

A atriz Brooke Shields, de 59 anos, lançou um livro onde fala sobre a vida como uma estrela de Hollywood. A mulher, que sempre foi a imagem da beleza perfeita, não aguenta mais tantas cobranças para se manter linda: ela quer envelhecer. Brooke faz revelações surpreendentes sobre sua carreira no livro, sem medo de mostrar que sua ascensão meteórica à fama foi menos glamorosa do que muitos imaginam.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!