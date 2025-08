Cabeleireiro de celebridades é preso por crimes contra menores nos Estados Unidos

Ryan Pearl, cabeleireiro conhecido por atender celebridades como Jake Paul e Hailey Bieber, foi preso em Miami, nos Estados Unidos. Ele planejou um encontro com uma adolescente de 15 anos que era uma policial disfarçada. A investigação começou após a mãe da menina encontrar mensagens e depósitos no celular dela. Ryan enfrentou várias acusações relacionadas a posse de drogas e sedução de menores.



