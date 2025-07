Cachorrinha fica cega após ser atacada por cão em prédio na Bela Vista, bairro nobre de SP

A cachorra Sophia foi atacada por um cão dentro do elevador de um prédio residencial na Bela Vista, centro de São Paulo, e ficou cega. Jade é tutora da Sophia e as duas estavam saindo de casa quando a cadela levou uma mordida no olho. Jade disse que não recebeu nenhuma ajuda do tutor do animal que atacou as duas e os gastos com veterinário já passam de R$ 6 mil.



