Cachorro acolhido por frentistas de posto de combustíveis vira sensação na internet

Um cachorro chamado Black se tornou uma sensação na internet após um vídeo dele brincando em um posto de combustíveis ganhar popularidade. O animal conquistou o carinho dos frentistas e clientes do local ao longo dos três anos que vive ali. Entre seus truques favoritos está brincar com água, algo que diverte tanto os funcionários quanto as pessoas que passam pelo estabelecimento.

Black é cuidado principalmente por José Elias, um dos frentistas do posto. "Eu assumi a responsabilidade, a alimentação dele, ração, remédio, tudo eu compro pra ele", afirma Elias, destacando seu compromisso com o bem-estar do cãozinho.

A presença constante de Black no posto não só alegra os trabalhadores como também atrai a simpatia dos clientes frequentes. Muitos deles apreciam o fato de ele estar sempre por perto durante as trocas de óleo ou outras atividades diárias no local. "Ele é muito fofo, acho muito legal a atitude do pessoal de cuidar dele", comenta uma cliente.

